Благоустройство двора по улице Жексенбаева, 78 избранников народа не впечатлило. Вопросов по качеству ремонта было много, только вот задать их было некому, представителей подрядной организации «РемСтройБыт», которая выполняла ремонт, на месте не оказалось. По периметру двора удалось насчитать 24 скамейки, только вот подход к ним затруднен, особенно для пенсионеров и мамочек с колясками. Жители двора проведенным ремонтом остались также недовольны. - Двор надо выровнять, не до конца сделали. Дорога получилась не для людей, а для машин. Много скамеек, мне они, например, не нужны, собираются все, шума стало больше, двор кривой. Когда делают ремонт, нужно предусматривать дорогу для машин и отдельно тротуар для людей, - говорит жительница города Галина ПАЛАДЬЕВА. Не удивил своим качеством депутатов и двор по улице Просторная, 4. Претензий к подрядчику не меньше, чем к предыдущему. В основном к тому, как уложен асфальт, в некоторых местах его нормально не закатали, но самое главное, что положили его под уклоном, а это значит, что во время дождя и таяния снега вся вода будет течь в подвал. Чтобы это доказать, представителю подрядной организации «Элит Строй 21», пришлось даже вылить ведро воды. Третий двор, который осмотрела комиссия, расположен по ул. Гагарина, 38. Он был сдан этим летом, и надо сказать, что сделан достаточно хорошо. Скамейки возле подъездов и на детской площадке, ровный, хорошо уложенный асфальт местным жителям очень нравится. А вот благоустройством двора по адресу: Павлодарская, 3 также занималась компания «Элит Строй 21», но почему-то здесь качество ремонта лучше. - Как вы видите, прекрасные лавочки, отличный асфальт, есть, конечно, куда стремиться. Нужно сделать еще детскую площадку, и дальше продолжать благоустройство нашего округа. Замечания, конечно, бывают, мы все согласовываем, говорим, чем недовольны наши жители, все стараемся устранять, подрядчики на это идут, - сказал депутат городского маслихата Валерий КРЫЛОВ. На каждый объект подрядчик дает гарантию. Поэтому все недочеты обязательно должны быть устранены. - В пятницу у нас будет заседание комиссии с участием ЖКХ и подрядчиков, мы там все эти замечания укажем. Они все это будут устранять. По дворам идет 7 лет гарантии, поэтому даже если по тем объектам, которые были сданы, будут замечания, они будут устранены, - сообщил депутат городского маслихата Турарбек ТЛЕМИСОВ. Повторный осмотр этих дворов избранники народа планируют провести в апреле следующего года.