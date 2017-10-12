Жителям села Кособа на этой неделе будет выплачена компенсация за сгоревший скот во время крупного пожара в Казталовском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ в ходе брифинга сообщил, что в августе при пожаре в районе сгорели заживо почти 600 голов скота. Весь сгоревший скот принадлежал жителям с. Кособа. По словам акима, сразу же была создана специальная комиссия, которая установила материальный ущерб. – Для выплаты компенсации в районный бюджет уже поступили средства в размере 5,3 млн тенге из фонда областного департамента по ЧС. Этой суммы хватит для возмещения ущерба за 250 голов мелкого рогатого скота. Компенсацию перечислят уже ближайшие дни на личные счета кособинцев, – сообщил Абат ШЫНЫБЕКОВ. – К тому же жители района не остались равнодушными: кто как мог помогли кособинцам. Предприниматели, руководители КХ и жители собрали в виде помощи мелкий рогатый скот, который был распределен среди жителей села Кособа. Напомним, пожар в степи Казталовского района начался 29 июля. 30 июля в 18.05 пожар был ликвидирован. По предварительным подсчетам площадь пожара составила около 230 гектаров, погибло 600 голов скота. Анна СУВОРОВА