Расследование пожара в клубе «Шале» в Уральске до сих пор не закончено

В ДВД ЗКО отмечают, что по данному факту проводится ряд сложных экспертиз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Следствие длится уже 4 месяца. Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, виновные в пожаре лица еще не установлены. - По данному делу назначен ряд различных сложных экспертиз, по их итогам можно будет установить, по чьей вине произошло возгорание клуба "Шале", - пояснил Берик АЙМУРЗИН. Однако когда будут готовы результаты экспертиз, в ДВД ЗКО не ответили. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы