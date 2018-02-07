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Происшествия

Расследование пожара в клубе «Шале» в Уральске до сих пор не закончено

В ДВД ЗКО отмечают, что по данному факту проводится ряд сложных экспертиз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Следствие длится уже 4 месяца. Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, виновные в пожаре лица еще не установлены. - По данному делу назначен ряд различных сложных экспертиз, по их итогам можно будет установить, по чьей вине произошло возгорание клуба "Шале", - пояснил Берик АЙМУРЗИН. Однако когда будут готовы результаты экспертиз, в ДВД ЗКО не ответили. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы
gorod
Расследование пожара в клубе «Шале» в Уральске до сих пор не закончено
В ДВД ЗКО отмечают, что по данному факту проводится ряд сложных экспертиз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Следствие длится уже 4 месяца. Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, виновные в пожаре лица еще не установлены. - По данному делу назначен ряд различных сложных экспертиз, по их итогам можно будет установить, по чьей вине произошло возгорание клуба "Шале", - пояснил Берик АЙМУРЗИН. Однако когда будут готовы результаты экспертиз, в ДВД ЗКО не ответили. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы пожаротушения, возгорание произошло после хлопка газа. Здание сгорело до тла из-за того, что каркас крыши и вся отделка помещения была выполнена из дерева.
Пожар клуб

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