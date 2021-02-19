В рассылке говорится, что начальник РОВД Жанибекского района был задержан сотрудниками антикоррупционной службой. Заместитель руководителя антикоррупционной службы Нурдаулет Самет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. - Ничего не могу сказать сейчас. Время придет, выйдет, возможно, официальная информация, наверное, если какой-то орган задержал, то выдаст все официально, - сказал в телефонном разговоре Нурдаулет Самет. Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков отметил, что он не владеет информацией о задержании начальника РОВД Жанибекского района. - Просто сотрудники антикоррупционной службы были в Жанибекском районе и начальник РОВД уехал вместе с ними, начался сыр-бор, все подумали, что его задержали. Сотрудники антикоррупционной службы приезжали и вручили повестку на допрос как свидетелю по одному делу, - пояснил Болатбек Бельгибеков. Между тем дозвониться до начальника РОВД Жанибекского района (а этот пост занимает Манарбек Каташев) по номеру мобильного телефона не удалось - он отключен. Дежурный Жанибекского РОВД на просьбу соединить корреспондента с Манарбеком Максутовичем ответил, что начальника нет, он в городе. Редакция "МГ" направили официальный запрос на получение информации в антикоррупционную службу и прокуратуру ЗКО. Ответ будет опубликован на сайте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании