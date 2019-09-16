Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральцы пересылают это сообщение друг другу, чтобы предупредить об отключении воды. - На ТЭЦ запланированы работы по замене задвижек на паровом коллекторе теплофикационного отбора, ревизия запорной арматуры тепловых магистралей города, - говорится в распространяемом сообщении, причем эти слова приписываются некой Нине Абиловой. Далее приводится информация, что с 6 утра 16 сентября до 20.00 18 сентября планируется полная остановка работы "Жайыктеплоэнерго", в связи с чем в городе будет остановлена подача горячей воды, исключение составляет микрорайон Жана-Орда. Однако в АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что не планируют отключать горячую воду. - Все работы ведутся в штатном режиме. Просим жителей ЗКО не распространять ложную информацию, а перепроверять её, - пояснили в АО "ЖТЭ". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.