Растолстевшая Леди Гага шокировала поклонников

В сети уже пару месяцев идут споры о том, не ожидают ли пополнения Леди Гага и ее жених Тейлор Кинни сообщает ТопНьюс. В последнее время певица отдает предпочтение просторным нарядам. Даже после того как представитель звезды опроверг разговоры о беременности, обсуждения не прекратились. Точку в них постаралась поставить и сама Гага, которая в воскресенье заявила прямо со сцены, что не беременна. "Я становлюсь чуть старше, и многие думают, что я беременна. На что я отвечаю: "Послушайте, это просто возраст, мне, черт побери, уже почти 30", - заявила певица. Затем во время концерта Гага не раз жа