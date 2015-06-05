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Шоу-бизнес

Растолстевшая Леди Гага шокировала поклонников

В сети уже пару месяцев идут споры о том, не ожидают ли пополнения Леди Гага и ее жених Тейлор Кинни сообщает ТопНьюс. В последнее время певица отдает предпочтение просторным нарядам. Даже после того как представитель звезды опроверг разговоры о беременности, обсуждения не прекратились. Точку в них постаралась поставить и сама Гага, которая в воскресенье заявила прямо со сцены, что не беременна. "Я становлюсь чуть старше, и многие думают, что я беременна. На что я отвечаю: "Послушайте, это просто возраст, мне, черт побери, уже почти 30", - заявила певица. Затем во время концерта Гага не раз жа
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Растолстевшая Леди Гага шокировала поклонников
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939445f4_1
В сети уже пару месяцев идут споры о том, не ожидают ли пополнения Леди Гага и ее жених Тейлор Кинни сообщает ТопНьюс. В последнее время певица отдает предпочтение просторным нарядам. Даже после того как представитель звезды опроверг разговоры о беременности, обсуждения не прекратились. Точку в них постаралась поставить и сама Гага, которая в воскресенье заявила прямо со сцены, что не беременна. "Я становлюсь чуть старше, и многие думают, что я беременна. На что я отвечаю: "Послушайте, это просто возраст, мне, черт побери, уже почти 30", - заявила певица. Затем во время концерта Гага не раз жаловалась зрителям на то, что стремительно набирает вес. Источник фото: Соцсети
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