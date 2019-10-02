В данный момент полицейские проводят геномную экспертизу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ЗКО Ербол Бердешев, опознать тело невозможно, так как оно полностью разложилось. – В районе Байтерек в реке Урал был обнаружен труп женщины. В данный момент проводится геномная экспертиза. Опознание не проводилось, так как опознать труп невозможно, тело полностью разложилось. В данный момент проводится геномная экспертиза, по итогам которой будет установлена личность погибшей, - рассказал Ербол Бердешев. Стоит отметить, что с начала года в ЗКО без вести пропали 44 человека, шестеро из которых до сих пор не найдены. Четверо пропавших являются жителями районов ЗКО, двое - города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.