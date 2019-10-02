Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ЗКО Ербол Бердешев, опознать тело невозможно, так как оно полностью разложилось. – В районе Байтерек в реке Урал был обнаружен труп женщины. В данный момент проводится геномная экспертиза. Опознание не проводилось, так как опознать труп невозможно, тело полностью разложилось. В данный момент проводится геномная экспертиза, по итогам которой будет установлена личность погибшей, - рассказал Ербол Бердешев. Стоит отметить, что с начала года в ЗКО без вести пропали 44 человека, шестеро из которых до сих пор не найдены. Четверо пропавших являются жителями районов ЗКО, двое - города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.