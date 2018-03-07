Размер сосисок поменяли в школьной столовой Атырау после жалобы родителей

В столовой школы-лицея №17 теперь вместо четвертинки в тесто заворачивают целую сосиску, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха АЛАН. - Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы, - сообщил довольный родитель. Напомним, 26 февраля отец ученика школы-лицея №17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где невооруженным глазом можно было увидеть