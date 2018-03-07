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Социум

Размер сосисок поменяли в школьной столовой Атырау после жалобы родителей

В столовой школы-лицея №17 теперь вместо четвертинки в тесто заворачивают целую сосиску, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха АЛАН. - Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы, - сообщил довольный родитель. Напомним, 26 февраля отец ученика школы-лицея №17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где невооруженным глазом можно было увидеть
gorod
Размер сосисок поменяли в школьной столовой Атырау после жалобы родителей
В столовой школы-лицея №17 теперь вместо четвертинки  в тесто заворачивают целую  сосиску, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха АЛАН. - Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы, - сообщил довольный  родитель. Напомним, 26 февраля отец ученика школы-лицея №17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где невооруженным глазом можно было  увидеть очень скудную начинку сосиски в тесте. Как прокомментировали данный факт в городском отделе образования, тендер по услуге по обеспечению питания учащихся проводился в августе 2017 года. Согласно конкурсу, победителем был признан индивидуальный предприниматель Бекенов М.А.
Камилла МАЛИК
жалоба результат

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