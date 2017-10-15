Цесарка обыкновенная принадлежит к семейству цесарковых, одомашнена человеком. Цесарок разводят для получения вкусного диетического мяса, яиц высокого качества. Еще их используют для истребления вредителей: червей, насекомых, слизняков. На некоторых фермах цесарок выпускают на картофельные поля для уничтожения колорадского жука.Мясо по вкусу больше напоминает дичь, нежели курицу, По многим показателям считается лучшим мясом домашней птицы. Однако цесарку выращивают не только из-за диетического мяса, их яйца содержат в себе каротиноиды и витамин А, не аллергенны. Перья цесарки используют для изготовления украшений ручной работы, накладных ресниц и для дизайнерской работы в маникюрном сервисе. Брама это разновидность породы кур. Они отличаются крупным размером, пышностью и красотой оперения. Многие птицеводы выращивают именно их из-за привлекательной декоративности. Другие наоборот, стремятся получить больше высококачественного птичьего мяса и крупных вкусных яиц. Эти великаны не требовательны к условиям содержания, смело переносят холод и сырость, не привередливы в питании. Зимой увеличивают яйценоскость, тогда как другие ее снижают. На птичьем дворе флегматичные гиганты мирно уживаются с другими соседями, становятся ручными и не пытаются улететь.

Как рассказал владелец КХ «Доценко» Анатолий ДОЦЕНКО, в его хозяйстве, а именно на птицеферме имеется не одна тысяча птиц. - Для производства мяса диетического направления я развожу индюков. В нашей области - это мясо очень даже пользуется спросом. Для получения яиц держу в хозяйстве брам. Их у нас около двухсот. Это такие куры-несушки, отличительная черта - у них на лапках красивое обрамление из перьев, - отметил Анатолий ДОЦЕНКО. – Также мы разводим очень красивых и горластых цесарок. Вообще в их мясе содержится меньше жира и воды. И по многим показателям считается лучшим мясом домашней птицы. На этот вид продукции у нас есть свои постоянные покупатели. В основном забирают в Санкт-Питербург и Москву, Самару. В прошлом году было больше трех тысяч голов птицы, в этом году поменьше. Цыплят всегда мы завозили из России. Но теперь построили теплицу для выращивания молодняка.