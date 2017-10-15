Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, была создана специальная комиссия, которая подсчитала понесенные сельчанами убытки. - Для выплаты компенсации 13 семьям, у которых сгорело 250 голов мелкого скота, из областного резервного фонда было выделено 5,3 млн тенге. 13 октября семьям была выплачена компенсация. В августе главы крестьянских хозяйств, предприниматели и другие жители района раздали 360 голов мелкого рогатого скота 16 пострадавшим семьям, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Также в рамках республиканской акции "Дорога в школу" детям из этих семей спонсоры приобрели школьную форму на сумму 400 тысяч тенге.