Иллюстративное фото из архива "МГ" С наступлением осенне-зимнего отопительного периода, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Уральск ДЧС ЗКО усиливают работу по профилактике бытовых пожаров в частном секторе, а также в местах обитания лиц без определенного места жительства на территории города Уральск. По словам главного специалиста УЧС г.Уральск Ольги ПРОТОПОПОВОЙ, специалисты УЧС совместно с сотрудниками МПС провели профилактический рейд, направленный на разъяснительную работу с неблагополучными слоями населения. - С начала года на территории города Уральск зарегистрировано 206 пожаров, из них на жилой сектор приходится 124 пожара. На месте пожара обнаружены 5 погибших, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщила Ольга ПРОТОПОПОВА. - Ежегодно с наступлением осени увеличивается количество пожаров, происходящих в жилом секторе. В так называемую «группу риска» попадают неблагополучные семьи, в которых злоупотребляют спиртными напитками, бездомные люди. Чаще всего причиной таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, а именно – непотушенная сигарета. В ходе рейда были посещены неблагополучные семьи. Специалисты распространяют профилактические листовки, приводят статистику смертности и основные причины пожаров. Обследуются коллекторы, колодцы и нежилые дома. Специалисты управления провели занятие и инструктаж по пожарной безопасности в зимний период с лицами без определенного места жительства и документов, удостоверяющих личность, содержащихся в приемнике-распределителе МПС УВД города Уральск. Всего охвачено 18 человек.