Родители Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ приняли решение отвезти свою дочь на лечение в Барселону в многопрофильную клинику "Текнон", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала волонтер Оксана, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА после прошедшего обследования в Астане в национальном центре материнства и детства находится дома. - Мы собирали средства, чтобы поехать в клинику Германию. Нашли альтернативные варианты и один из лучших - это многопрофильная клиника "Текнон" в Барселоне, там работают лучшие специалисты из Европы. Мы связались с ними по "Скайпу", они сказали, что ребенку нужно дообследование. Теперь мама Рамины улетела в Астану делать визы, надеемся, что в конце недели они смогут отправиться в Испанию, - пояснила Оксана. Со слов Оксаны, им удалось собрать около 55 тысяч евро. - Первую неделю при прохождении обследования Маша будет находиться в клинике вместе с Раминой, после чего переселится в отель. Как только поставят диагноз, ей назначат лечение. Стоимость такого комплекса услуг составит примерно 16 тысяч евро, не считая перелета, - отметила Оксана. – Состояние Рамины стабильно-тяжелое. Ежедневные спастические судороги продолжаются. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей. 8 сентября на санавиации Рамина, была доставлена в  Астану в национальный центр материнства и детства. Там же за 6 дней ей провели обследование и отправили домой. После чего, девочку хотели увезти в Германию на лечение.