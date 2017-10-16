С последствиями стихии днем и ночью боролись местные коммунальщики. По словам заместителя ТОО "Спецавтобаза" Кимеядина ШМАНОВА, днем 15 октября на откачке воды было задействовано 19 вакуумных машин, в ночь на 16 октября работало 8 машин. -Работа по откачке воды продолжится и сегодня. Все последствия воды будут устранены в ближайшее время, - сообщил Кимеядин ШМАНОВ. Тем временем, жители Атырау делятся фотографиями и видео в социальных сетях последствий дождя. Так улицу Бергалиева, что в районе воинской части, затопило полностью. Колеса машин погружены в воду почти наполовину. На непролазную грязь и размытые дороги пожаловались жители микрорайонов Балауса, Жулдыз и Водниково.