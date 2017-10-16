32-летний Алексей ХВАТОВ и его подельник 22-летний Алексей КАЛАШНИКОВ 9 февраля 2017 года заживо сожгли общего знакомого, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 октября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось третье оглашение приговора с участием присяжных заседателей по делу об убийстве 45-летнего Берика ИМАНОВА. - Суд установил, что 9 февраля подсудимые сначала избили мужчину во дворе собственного дома, а затем оттащили в сарай и подожгли его, - зачитал судья Губашев. - Суд постановил признать Алексея ХВАТОВА виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 части 2 УК РК "Убийство" и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Также назначить Хватову принудительное лечение от алкоголизма. Алексея КАЛАШНИКОВА также признать виновным в совершении убийства и назначить наказание в виде 18 лет колонии максимальной безопасности. Адвокат потерпевшей Руслан АМИНОВ заявил, что приговором остался доволен и обжаловать его с потерпевшей стороной они не намерены. - Мы предоставили всевозможные доказательства и суд совместно с присяжными заседателями принял, на наш взгляд, правильное решение, - пояснил Руслан АМИНОВ. Между тем, прокурор Айманов отметил, что ранее вынесенный оправдательный приговор был отменен. - Состав присяжных, которые ранее вынесли оправдательный приговор, был проверен прокуратурой области, и выяснилось, что почти половина из них привлекались к адмответственности, а некоторые даже были судимы. Я просил осудить подсудимых на 20 и 21 год колонии, но суд назначил немного меньше, - заключил государственный обвинитель. Стоит отметить, что потерпевшая сторона отказалась от материального иска. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА