Наезд на пешехода произошел 15 октября в 22.30 по улице Жангир хана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в МПС ЗКО, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. - Наезд на пешехода произошел по улице Жангир хана. При каких обстоятельствах произошло ДТП -  неизвестно. 64-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в МПС ЗКО. В настоящее время сотрудники полиции ищут очевидцев. Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите по номеру 102. Фото Медета МЕДРЕСОВА