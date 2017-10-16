Как сообщили в МПС ЗКО, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. - Наезд на пешехода произошел по улице Жангир хана. При каких обстоятельствах произошло ДТП - неизвестно. 64-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в МПС ЗКО. В настоящее время сотрудники полиции ищут очевидцев. Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите по номеру 102.