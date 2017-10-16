15 октября в селе Алмалы Махамбетского района Атырауской области прошел республиканский турнир «Дарабоз-2017». В турнире приняли участие наездники и команды из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Астраханской областей. Проведению турнира не помешал даже сильный дождь, посмотреть на зрелище собралось более 500 сельчан. Для зрителей и гостей турнира были подготовлены юрты, где они могли укрыться от непогоды, здесь же работали точки горячего питания – все желающие могли совершенно бесплатно отведать горячего плова и попить чай. Первыми стартовали скачки на короткую топ-байге и длинную аламан-байге дистанции. Первое место в топ-байге досталось скакуну по кличке Мерседес из Мангистауской области, вторым пришел скакун Мунира из Астраханской области, а третье место в упорной борьбе завоевал скакун Актанау тоже из Мангистау. В аламан-байге первой финишную черту пересекла лошадь по кличке Аймандай из Западно-Казахстанской области, второе и третье места достались скакунам Кыран и Айконыр из Актюбинской и Атырауской областей. Продолжилось мероприятие показательным выступлением каскадерской группы «Номад» и национальной игрой кокпар. Первое место и главный приз турнира «Золотую Камчу» в нелегкой борьбе завоевал наездник из Жамбылской области. По словам организаторов, с каждым кодом количество, равно как и качество мероприятий по национальным видам спорта растет.Дана РАХМЕТОВА Фото предоставлено РСК