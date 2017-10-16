Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области Меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству сажи» подписан между акиматом Актюбинской области и АО «Shengyuan Technology Co., Ltd». Сажа является новым инновационным материалом, изготавливаемым из природного газа. В производстве будут использоваться элементы «Индустрия 4.0». Данный материал применяется в полиграфической и лакокрасочной промышленности. Объем инвестиции составляет около 7 млрд тенге. Также акиматом области и ТОО «Группа компаний Нитрохим» подписан меморандум о реализации проекта по созданию производства технической аммиачной селитры и карбамида. Техническая аммиачная селитра используется для изготовления промышленных взрывчатых веществ. Реализация данного проекта обеспечит развитие обрабатывающей промышленности региона и создаст около 1000 новых рабочих мест. Со стороны иностранных инвесторов ожидается вложение на сумму более 130 млрд тенге. ТОО «Грин Капитал Казахстан» планирует построить в регионе новый тепличный комплекс. Проект позволит производить ежегодно более 6 тысяч тонн овощной продукции и положительно скажется на внутренней обеспеченности региона свежими овощами в период межсезонья. ТОО «Актюбинский мясной кластер» заключил соглашение с ООО «МитМитМит» по поставке мяса говядины в Российскую Федерацию в объеме 1000 тонн в год. Предприятие производит экологически чистые мясные продукты по самым современным технологиям. Компания самостоятельно осуществляет весь процесс переработки: от разведения скота, откорма, мясопереработки до отгрузки готовой продукции под заказ конкретного потребителя. Прорабатывается вопрос поставки мяса в Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Китай. В форуме «Акtobe Invest-2017» приняли участие более 500 человек. В их числе аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, ведущие иностранные эксперты, руководители министерств и ведомств, национальных компаний, финансовых институтов, крупных отечественных и зарубежных предприятий. На основном пленарном заседании обсуждалась тема «ЭКСПО-2017: Импульс развития регионов».