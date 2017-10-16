Фото с сайта "Комсомольская правда" Кандидат от Социал-демократической партии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков победил на выборах президента в первом туре в Кыргызстане, сообщает "Интерфакс-Казахстан". По предварительным данным, второго тура выборов не будет. Результаты выборов во время пресс-конференции озвучила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. По сведениям Центризбиркома, известны итоги голосования с 97% участков, явка избирателей составила 55,93%. По предварительным данным, за Жээнбекова проголосовало 54,23% избирателей. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов получил 33,47% голосов. На третьем месте – экс-секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, у него 6,41%. Голосование официально завершилось в 20:00 по времени Астаны. Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября.