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Происшествия

«Разувал прихожан»: в Уральске поймали вора, который крал обувь в мечетях

Обувь похищал 27-летний уралец.
Кристина Кобина
«Разувал прихожан»: в Уральске поймали вора, который крал обувь в мечетях
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Уральские полицейские раскрыли две кражи обуви, совершенные в городских мечетях, рассказали в департаменте полиции ЗКО. Как выяснило следствие, 27-летний местный житель просто заходил внутрь и забирал обувь прихожан. Общий ущерб составил 63 тысячи тенге.

- Полицейские быстро вычислили подозреваемого. Одну пару обуви уже нашли и вернули владельцу, а по второму случаю еще работают следователи. Сейчас против задержанного завели уголовное дело и выясняют все детали, - пояснили в ведомстве.

Полиция напоминает: будьте бдительны даже в храмах. Не оставляйте ценные вещи без присмотра, а если заметили что-то подозрительное - сразу звоните "102".

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