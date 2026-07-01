«Разувал прихожан»: в Уральске поймали вора, который крал обувь в мечетях

Уральские полицейские раскрыли две кражи обуви, совершенные в городских мечетях, рассказали в департаменте полиции ЗКО. Как выяснило следствие, 27-летний местный житель просто заходил внутрь и забирал обувь прихожан. Общий ущерб составил 63 тысячи тенге.

- Полицейские быстро вычислили подозреваемого. Одну пару обуви уже нашли и вернули владельцу, а по второму случаю еще работают следователи. Сейчас против задержанного завели уголовное дело и выясняют все детали, - пояснили в ведомстве.

Полиция напоминает: будьте бдительны даже в храмах. Не оставляйте ценные вещи без присмотра, а если заметили что-то подозрительное - сразу звоните "102".