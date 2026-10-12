Развод детей обернулся судом: бывшие сватьи из ЗКО поссорились из-за денег

В Таскалинском районе семейный финансовый конфликт удалось уладить мирным путем. Женщины смогли договориться с помощью медиации.

Как сообщили в суде ЗКО, разногласия между бывшими родственницами возникли после того, как их дети расторгли брак. До этого жительница Таскалинского района одолжила своей сватье 126 тысяч тенге. Однако после развода вернуть деньги в добровольном порядке не получилось, и женщина была вынуждена обратиться в районный суд.

Уже в ходе процесса судья разъяснил женщинам плюсы мирного решения спора. В итоге бывшие сватьи смогли прийти к компромиссу и заключили медиативное соглашение, в котором четко прописали график и условия возврата долга.

В пресс-службе суда ЗКО отметили, что производство по гражданскому делу прекращено, а истице вернут уплаченную госпошлину.

Определение суда пока не вступило в законную силу.