Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре

Актюбинцев возмутило поведение народных избранников во время роста заболеваемости опасным вирусом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5pk4Iz-q220 Видео, где группа женщин проводят ауызашар и во главе стола сидят секретарь городского маслихата Анар Даржанова и бывший секретарь гормаслихата, ныне руководитель местной палаты предпринимателей и депутат облмаслихата Сулупан Шынтасова, распространили в соцсети. На видео виден логотип страницы ассоциации деловых женщин Актобе. Ауызашар проходит в одном из ресторанов города. До этого 21 апреля главный санитарный врач Актюбинской бласти Нурсул