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Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре

Актюбинцев возмутило поведение народных избранников во время роста заболеваемости опасным вирусом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5pk4Iz-q220 Видео, где группа женщин проводят ауызашар и во главе стола сидят секретарь городского маслихата Анар Даржанова и бывший секретарь гормаслихата, ныне руководитель местной палаты предпринимателей и депутат облмаслихата Сулупан Шынтасова, распространили в соцсети. На видео виден логотип страницы ассоциации деловых женщин Актобе. Ауызашар проходит в одном из ресторанов города. До этого 21 апреля главный санитарный врач Актюбинской бласти Нурсул
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Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре
Актюбинцев возмутило поведение народных избранников во время роста заболеваемости опасным вирусом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5pk4Iz-q220 Видео, где группа женщин проводят ауызашар и во главе стола сидят секретарь городского маслихата Анар Даржанова и бывший секретарь гормаслихата, ныне руководитель местной палаты предпринимателей и депутат облмаслихата Сулупан Шынтасова, распространили в соцсети. На видео виден логотип страницы ассоциации деловых женщин Актобе. Ауызашар проходит в одном из ресторанов города. До этого 21 апреля главный санитарный врач Актюбинской бласти Нурсулу Беркимбаева и руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев вместе со Сулупан Шынтасовой выступили в Инстаграм и рассказали, что область остается в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, и важно сохранять ограничительные меры. В области стали больше болеть дети. Сейчас таких 83, и 7 из них в стационаре. 22 апреля выявили 226 зараженных коронавирусом, всего сначала пандемии выявлено 8279 заболевших, из них 2957 - в апреле. Актюбинцев возмутило поведение народных избранников во время роста заболеваемости опасным вирусом. - Коллективное мероприятие во всех соцсетях прошло, я это видела. Сегодня с утра мы направили видео и фото мониторинговой группе при акимате города для того, чтобы она выявила всех участниц, ко всем будут приняты меры административного воздействия, и к владельцу заведения тоже, – прокомментировала сегодня главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.
Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре
Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре
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