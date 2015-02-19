Марсело празднует гол. Фото Getty Images Марсело празднует гол. Фото Getty Images Мадридский "Реал" одержал победу над гельзенкирхенким "Шальке-04" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 26-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, а на 79-й защитник "Реала" Марсело установил окончательный счет. Ответную игру команды проведут в Мадриде 10 марта. В другом матче швейцарский "Базель" дома сыграл вничью с "Порту" - 1:1. На гол Дерлиса Гонсалеса (11-я) португальцы ответили точным ударом Данило с пенальти (79-я). Ответная встреча состоится в Португалии 10 марта. Источник: Vesti.kz