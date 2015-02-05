Хамес Родригес празднует гол. Источник: AFP Хамес Родригес празднует гол. Источник: AFP "Королевский клуб" обыграл дома "Севилью" и увеличил отрыв от "Барселоны". Мадридский "Реал" одержал победу над "Севильей" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании. Игра, прошедшая в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В составе "Реала" голы забивали Хамес Родригес (12-я минута) и Хесе (36-я). У "Севильи" отличился Яго Аспас (80). Футболист мадридцев Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации. "Королевский клуб", одержавший пятую победу кряду, набрал 54 очка после 21 тура и единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую второй "Барселону" на четыре балла. "Севилья" (42 очка) располагается на четвертой строчке. В следующем туре "Реал" 7 февраля сыграет на чужом поле с "Атлетико", а "Севилья" днем позже отправится в гости к "Хетафе". Источник: Vesti.kz