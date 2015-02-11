Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Руководство "Реала" намерен применить санкции к хавбекам команды Сами Хедире и Хамесу Родригесу, сообщает Nur.kz со ссылкой на "Чемпионат". Футболисты провинились тем, что приняли участие в недавней вечеринке нападающего "сливочных" Криштиану Роналду, которую он организовал в честь своего 30-летия. Согласно информации источника, Хедира, чей контракт с "Реалом" заканчивается летом 2015 года, больше не будет выходить на поле в основном составе своей нынешней команды. Роналду устроил вечеринку после оглушительного поражения "Реала" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико". Напомним, что "сливчоные" проиграли со счётом 0:4, а в клубе поведение Роналду и игроков, принимавших участие в вечеринке, считают неприемлемым. Ранее сообщалось, что ряд футболистов "Реала" намерены потребовать объяснения от португальца. Источник: Nur.kz