«Реал» проиграл «Шальке-04», «Порту» разгромил «Базель» в Лиге чемпионов

Источник: Nur.kz Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает Nur.kz. Мадридский "Реал" на своем стадионе проиграл гельзенкирхенскому "Шальке" со счетом 4:3. В составе победителей отличились стали Кристиан Фукс (20-я минута), Клас-Ян Хюнтелар (40, 84), Лерой Сане (57). У "сливочных" дубль оформил Криштиану Роналду (25-я и 45-я минуты), еще один мяч провел Карим Бензема (53). Напомним, что первый матч в Гельзенкирхене закончился победой мадридской команды со счетом 2:0, и по сумме двух матчей (5:4) она получила путевку в четвертьфинал. В другом матче португальский "Порту"