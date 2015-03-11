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Спорт

«Реал» проиграл «Шальке-04», «Порту» разгромил «Базель» в Лиге чемпионов

Источник: Nur.kz Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает Nur.kz. Мадридский "Реал" на своем стадионе проиграл гельзенкирхенскому "Шальке" со счетом 4:3. В составе победителей отличились стали Кристиан Фукс (20-я минута), Клас-Ян Хюнтелар (40, 84), Лерой Сане (57). У "сливочных" дубль оформил Криштиану Роналду (25-я и 45-я минуты), еще один мяч провел Карим Бензема (53). Напомним, что первый матч в Гельзенкирхене закончился победой мадридской команды со счетом 2:0, и по сумме двух матчей (5:4) она получила путевку в четвертьфинал. В другом матче португальский "Порту"
gorod
«Реал» проиграл «Шальке-04», «Порту» разгромил «Базель» в Лиге чемпионов
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
 Источник: Nur.kz Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает Nur.kz. Мадридский "Реал" на своем стадионе проиграл гельзенкирхенскому "Шальке" со счетом 4:3. В составе победителей отличились стали Кристиан Фукс (20-я минута), Клас-Ян Хюнтелар (40, 84), Лерой Сане (57). У "сливочных" дубль оформил Криштиану Роналду (25-я и 45-я минуты), еще один мяч провел Карим Бензема (53). Напомним, что первый матч в Гельзенкирхене закончился победой мадридской команды со счетом 2:0, и по сумме двух матчей (5:4) она получила путевку в четвертьфинал. В другом матче португальский "Порту" на своем поле добился разгромной победы над швейцарским "Базелем" - 4:0 в пользу хозяев. У хозяев голы забили Ясин Браими (14-я минута), Эктор Эррера (47), Каземиро (56) и Венсан Абубакар (76). Отметим, что "Базель" заканчивал игру вдесятером: на 90-й минуте с поля был удален защитник Вальтер Самуэль, а на 17-й минуте серьезную травму получил капитан "Порту" Данило. Также напомним , что первый матч прошел в Базеле и закончился вничью - 1:1. Соперники команд в четвертьфинале определятся в ходе жеребьевки.   Источник: Nur.kz

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