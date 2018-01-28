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Социум

Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике

Три четверти казахстанцев имеют зарплату ниже среднереспубликанского уровня, сообщает informburo.kz со ссылкой на Halyk Finance. Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com Специалисты компании сравнили численность работников с размером их заработной платы. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге. К примеру, в сфере горно-добывающей промышленности и финансов заработки превышают среднереспубликанскую зарплату в два с лишним раза. Но на эти две отрасли, по расчётам специалистов Halyk Finance (дочерняя ор
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Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике
Три четверти казахстанцев имеют зарплату ниже среднереспубликанского уровня, сообщает informburo.kz со ссылкой на Halyk Finance.
Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com Специалисты компании сравнили численность работников с размером их заработной платы. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге. К примеру, в сфере горно-добывающей промышленности и финансов заработки превышают среднереспубликанскую зарплату в два с лишним раза. Но на эти две отрасли, по расчётам специалистов Halyk Finance (дочерняя организация АО "Народный банк Казахстана"), приходится 5,5% занятых казахстанцев. Самые низкие доходы у работников в сферах сельского хозяйства и образования: на уровне 60-66% от средней зарплаты. В то же время на эти две отрасли приходится почти 28% занятых (15,2 и 12,5% соответственно). Эксперты акцентируют внимание на том, что данные по доходам не учитывают зарплаты в малом бизнесе и самозанятых, у которых они существенно ниже средней. К примеру, по оценкам госорганов, количество самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тысяч тенге составляет 853 тысячи человек. То есть реальный уровень оплаты труда в Казахстане может быть значительно ниже официального уровня зарплаты. "Ситуация с реальной заработной платой продолжает оставаться сложной. Её падение идёт уже третий год подряд. Среднее падение за первые три квартала 2017 года равно примерно двум процентам. По нашему мнению, падение реальных зарплат в 2018 году ослабнет до 0,5%. Более быстрое восстановление реальных зарплат сдерживают несколько факторов. Это невысокие цены на нефть, жёсткие условия на денежном рынке, постепенный отход государства от значительных вливаний в экономику и общее подавленное состояние частного сектора", – отметили аналитики в своём исследовании. По прогнозам экспертов, уровень безработицы продолжит спад, и не исключают, что он будет снижен в ближайшие годы до четырёх процентов. "С одной стороны, за счёт отнесения определённой категории лиц к самозанятым, внешние показатели по рынку труда выглядят вполне прилично. С другой стороны, есть недостаток в квалифицированных кадрах, но он не может быть удовлетворён за счёт самозанятых в силу отсутствия у них необходимых компетенций и других факторов", – пояснили эксперты. В то же время по международным нормам доля занятого населения трудоспособного возраста в Казахстане высока. Она достигает 73% – это уровень развитых стран Запада. Но это, опять же, связано с высоким числом самозанятого населения, доля которого достигает 25% от общего числа работающих казахстанцев. В развитых же странах на долю самозанятых приходится около 10% от всех занятых. Ранее аналитики уже обращали внимание на то, что темпы роста зарплат в Казахстане не успевает за темпами инфляции.

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