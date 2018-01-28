Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике

Три четверти казахстанцев имеют зарплату ниже среднереспубликанского уровня, сообщает informburo.kz со ссылкой на Halyk Finance. Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com Специалисты компании сравнили численность работников с размером их заработной платы. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге. К примеру, в сфере горно-добывающей промышленности и финансов заработки превышают среднереспубликанскую зарплату в два с лишним раза. Но на эти две отрасли, по расчётам специалистов Halyk Finance (дочерняя ор