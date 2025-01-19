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Социум

Ребенка проглотившего инородный предмет экстренно доставили в больницу Уральска

Машину с малышом сопровождали полицейские.
Арайлым Усербаева
Ребенка проглотившего инородный предмет экстренно доставили в больницу Уральска

Инцидент произошел 12 января. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, сотрудники батальона патрульной полиции на трассе Атырау-Уральск неподалеку от поселка Чапаево остановили «Шевроле Нива». Машина двигалась в сторону Уральска с превышением скорости. Выяснилось, что в салоне автомобиля находится ребенок в возрасте 1,5 года, который случайно проглотил инородный предмет. Родители спешили доставить его в детскую больницу города Уральска, так как врачи в поселке точно не смогли определить что он проглотил.

– Инспекторы службы — младший лейтенант полиции Сисенгалиев Даурен и лейтенант полиции Кайырбулатов Куаныш — мгновенно среагировали на ситуацию и приняли решение взять автомобиль под сопровождение. Осознавая, что жизнь и здоровье ребенка под угрозой, полицейские оперативно сопроводили автомобиль в больницу, обеспечив максимально безопасное и быстрое передвижение, - рассказали в пресс-службе ДП ЗКО. 

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С ребенком все хорошо. 

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