- На поиски был направлен весь личный состав районного отдела полиции. Сотрудники полиции в нескольких кварталах нашли несовершеннолетнего, который играл во дворе одного из домов, - рассказали стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что вечером 16 октября в полицию обратилась жительница Шалкара. Она приехала в гости в село Бадамша и потеряла сына 2017 года рождения, когда он играл во дворе дома.Ребёнка передали матери.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.