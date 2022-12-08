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Социум

Ребёнок вызвал полицию из-за ссоры родителей в Уральске

К моменту приезда правоохранителей отец уже влез в петлю. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл ночью пятого декабря. В полицию позвонила девочка и сообщила, что дома между родителями происходит ссора. - Прибыв по месту назначения, полицейские обнаружили мужчину повешенным в старом сарае во дворе дома. Сняв его с петли, сотрудники полиции стали проводить реанимационные мероприятия. Им удалось вернуть гражданина к жизни до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Пьяный мужчина пытался повеситься в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателе
Дана Рахметова
Ребёнок вызвал полицию из-за ссоры родителей в Уральске
К моменту приезда правоохранителей отец уже влез в петлю.
Мужчина избил и порвал форму полицейскому в Атырау
Мужчина избил и порвал форму полицейскому в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл ночью пятого декабря. В полицию позвонила девочка и сообщила, что дома между родителями происходит ссора.
- Прибыв по месту назначения, полицейские обнаружили мужчину повешенным в старом сарае во дворе дома. Сняв его с петли, сотрудники полиции стали проводить реанимационные мероприятия. Им удалось вернуть гражданина к жизни до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск полиция ребенок

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