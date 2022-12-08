Ребёнок вызвал полицию из-за ссоры родителей в Уральске

К моменту приезда правоохранителей отец уже влез в петлю. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл ночью пятого декабря. В полицию позвонила девочка и сообщила, что дома между родителями происходит ссора. - Прибыв по месту назначения, полицейские обнаружили мужчину повешенным в старом сарае во дворе дома. Сняв его с петли, сотрудники полиции стали проводить реанимационные мероприятия. Им удалось вернуть гражданина к жизни до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Пьяный мужчина пытался повеситься в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателе