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Социум

Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили в Казахстане

В нём подробно описано, как духовные служители должны выполнять религиозные обряды. Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили на III Республиканском форуме имамов, который прошёл в Нур-Султане, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Документы, утверждённые на форуме, подготовили Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития. Среди них: Духовная платформа мусульман Казахстана "Семь духовных опор"; "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями"; "Должностные обязанности духовных служителей"; "Реест
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Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили в Казахстане
В нём подробно описано, как духовные служители должны выполнять религиозные обряды. Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили на III Республиканском форуме имамов, который прошёл в Нур-Султане, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Документы, утверждённые на форуме, подготовили Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития. Среди них: Духовная платформа мусульман Казахстана "Семь духовных опор"; "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями"; "Должностные обязанности духовных служителей"; "Реестр религиозных должностей". По словам председателя ДУМК, Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза подобные документы утвердили в нашей стране впервые. Это продиктовано необходимостью единого понимания и трактования религиозных понятий, процедур и обязанностей, отметил он. В Духовной платформе мусульман "Семь духовных опор" утверждаются основные духовные ценности и ориентиры, определяющие собственный путь развития ислама в Казахстане: нравственность, патриотизм, образованность, единство, трудолюбие, культурность и справедливость. В документе подробно разъяснили смысл этих ключевых понятий. "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями" даёт исчерпывающие разъяснения о том, как духовные служители должны выполнять религиозные процедуры. При этом каждый из них может исполнять определённые обряды в зависимости от своего должностного статуса. - Мы приняли реестр по религиозным обрядам, чтобы не было разного понимания – на западе, востоке или на юге и так далее, – сказал Серикбай кажы Ораз. По мнению разработчиков, такое регулирование призвано помочь решить споры и разногласия, возникающие среди казахстанцев относительно правильного исполнения религиозных процедур. В этом документе подробно разъяснены 45 религиозных обрядов. В реестре перечислены все основные богослужения, необходимые мусульманину с момента рождения и до смерти: проведение молитв, благословение, азан, пятничные молитвы, религиозные мероприятия месяца Рамадан (ауызашар, ночь предопределения, тауарих и айт молитвы), зекет, паломничество (ихрамская дисциплина, поклонения в день арапы, тауафа), намаз, Курбан айт, бракосочетание, жаназа (похороны, уборка кладбища, чтение Корана на могиле и так далее). В документах "Должностные обязанности духовных служителей" и "Реестр религиозных должностей" чётко разграничены как должностные обязанности, так и квалификационные требования для всех священнослужителей, начиная от имамов районного, городского, областного и республиканского уровней до директоров института, медресе и медресе-колледжей, ответственных за религиозную деятельность. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев на форуме предложил Верховному муфтию открыть виртуальную приёмную. - Необходимо усилить работу по освещению деятельности ДУМК в СМИ и социальных сетях. К тому же для оперативного решения вопросов, с которыми обращаются горожане, предлагаем открыть виртуальную приёмную Верхового муфтия, – сказал Даурен Абаев. Он добавил, что необходимо продолжать работу по защите молодёжи от радикальной идеологии. - Наше основное упущение в этом направлении – слабая работа в отдалённых сельских населённых пунктах. Хотелось бы также поднять вопрос о материальном поощрении сельских имамов. Решение этого нелёгкого вопроса может занять определённое время. Призываем меценатов и спонсоров, открывающих мечети в регионах, на начальном этапе обеспечивать их финансовым содержанием, – отметил министр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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