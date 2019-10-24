Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили в Казахстане

В нём подробно описано, как духовные служители должны выполнять религиозные обряды. Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили на III Республиканском форуме имамов, который прошёл в Нур-Султане, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Документы, утверждённые на форуме, подготовили Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития. Среди них: Духовная платформа мусульман Казахстана "Семь духовных опор"; "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями"; "Должностные обязанности духовных служителей"; "Реест