Шестого октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Организация и его проведение возложены на Центризбирком, выполняющий функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избиркомы.
Отмечается, что в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, а это, по последним данным, 6 122 342 человека.
Сайт referendum.gov.kz опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев по предстоящему мероприятию. Так, что нужно знать избирателям?
- Закон не регулирует, каким образом участник референдума должен нести бюллетень от кабины для голосования к избирательной урне. Однако, нельзя забывать о двух моментах. Во-первых, голосование в Республике Казахстан является тайным. Это означает, что никто не вправе требовать от вас показать заполненный бюллетень. Если кто-либо нарушает этот запрет, он может быть привлечен к ответственности. Во-вторых, в день голосования запрещена любая агитация, одной из форм которой может являться выражение предпочтения участника референдума, включая сообщение о том, как вы проголосовали. Следовательно, демонстрация заполненного избирательного бюллетеня может быть расценена как агитация. За это уже Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Поэтому заполненный бюллетень нельзя никому показывать, а для этого лучше сложить и нести в сложенном виде.
- Участки референдума. Вы можете узнать о них через информационный сервис «Поиск участка для голосования по ИИН» на портале «электронного правительства» E-Gov, а также по короткому номеру call-центра, поступившего через смс-рассылки операторов связи. А также узнать эту информацию в территориальной комиссии референдума, сообщив свой адрес места жительства.
- В случае перемены места проживания необходимо заранее, до 18.00 часов 5 октября 2024 года, обратиться в свой участок референдума и получить открепительное удостоверение на право голосования. С этим документом вы сможете проголосовать в другом населенном пункте. Вместе с тем, проголосовать на другом участке в пределах одного населенного пункта нельзя.
- Если вы находитесь за границей, нужно обратиться в участок комиссии референдума, в том иностранном государстве, где вы находитесь. Адреса участков можно найти на сайте МИД РК. При себе необходимо иметь действительный паспорт гражданина Республики Казахстан.
- Узнать адрес своего участка можно узнать через информационный сервис «Поиск участка для голосования по ИИН» на портале «электронного правительства» E-Gov, а также по короткому номеру call-центра, поступившего через смс-рассылки операторов связи. Кроме того, вы можете узнать эту информацию в территориальной комиссии референдума, сообщив свой адрес места жительства.
- Проголосовать на референдуме имеет право участник референдума, которому на день голосования исполнилось 18 лет. Если участник референдума, по каким-либо причинам не включен в список, то комиссия незамедлительно принимает решение о включении зарегистрированного по месту жительства участника референдума, обладающего активным избирательным правом, в список участников референдума.
- В случае если у вас имеется веская причина, по которой вы не сможете в день референдума прийти на участок. К таковым по общей практике относятся, в первую очередь, болезнь, уход за больным членом семьи, а также нахождение в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы участки референдума. Обращаться в участковую комиссию референдума можно в письменной форме, не позднее двенадцати часов местного времени в день голосования. Участковая комиссия по письменной просьбе, должная организовать голосование в месте вашего пребывания.
- Голосование по закону должно быть тайным. Это означает, что никто, даже супруга или лучший друг, не должен видеть заполненный бюллетень участника референдума. Однако, из этого правила существует единственное исключение: если участник референдума не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень (как правило, это лица престарелого возраста, лица с ослабленным зрением), он вправе воспользоваться помощью другого участника референдума, за исключением членов участковой комиссии референдума, наблюдателей. В таком случае этот участник референдума следует в кабину вместе с тем, кому помогает, после извещения комиссии.
- Право избирать – конституционное право граждан Республики Казахстан, а не обязанность. Поэтому ответственность (наказание) за отказ идти голосовать не предусмотрена.
Напомним, голосование будет проводиться с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.