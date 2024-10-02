Шестого октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Организация и его проведение возложены на Центризбирком, а также на территориальные и участковые избиркомы.

Референдум по АЭС в Казахстане: что нужно знать избирателям?

Шестого октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Организация и его проведение возложены на Центризбирком, выполняющий функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избиркомы.

Отмечается, что в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, а это, по последним данным, 6 122 342 человека.

Сайт referendum.gov.kz опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев по предстоящему мероприятию. Так, что нужно знать избирателям?

Закон не регулирует, каким образом участник референдума должен нести бюллетень от кабины для голосования к избирательной урне. Однако, нельзя забывать о двух моментах. Во-первых, голосование в Республике Казахстан является тайным. Это означает, что никто не вправе требовать от вас показать заполненный бюллетень. Если кто-либо нарушает этот запрет, он может быть привлечен к ответственности. Во-вторых, в день голосования запрещена любая агитация, одной из форм которой может являться выражение предпочтения участника референдума, включая сообщение о том, как вы проголосовали. Следовательно, демонстрация заполненного избирательного бюллетеня может быть расценена как агитация. За это уже Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Поэтому заполненный бюллетень нельзя никому показывать, а для этого лучше сложить и нести в сложенном виде.

Участки референдума. Вы можете узнать о них через информационный сервис «Поиск участка для голосования по ИИН» на портале «электронного правительства» E-Gov, а также по короткому номеру call-центра, поступившего через смс-рассылки операторов связи. А также узнать эту информацию в территориальной комиссии референдума, сообщив свой адрес места жительства.

В случае перемены места проживания необходимо заранее, до 18.00 часов 5 октября 2024 года, обратиться в свой участок референдума и получить открепительное удостоверение на право голосования. С этим документом вы сможете проголосовать в другом населенном пункте. Вместе с тем, проголосовать на другом участке в пределах одного населенного пункта нельзя.

Если вы находитесь за границей, нужно обратиться в участок комиссии референдума, в том иностранном государстве, где вы находитесь. Адреса участков можно найти на сайте МИД РК. При себе необходимо иметь действительный паспорт гражданина Республики Казахстан.

Узнать адрес своего участка можно узнать через информационный сервис «Поиск участка для голосования по ИИН» на портале «электронного правительства» E-Gov, а также по короткому номеру call-центра, поступившего через смс-рассылки операторов связи. Кроме того, вы можете узнать эту информацию в территориальной комиссии референдума, сообщив свой адрес места жительства.

Проголосовать на референдуме имеет право участник референдума, которому на день голосования исполнилось 18 лет. Если участник референдума, по каким-либо причинам не включен в список, то комиссия незамедлительно принимает решение о включении зарегистрированного по месту жительства участника референдума, обладающего активным избирательным правом, в список участников референдума.

В случае если у вас имеется веская причина, по которой вы не сможете в день референдума прийти на участок. К таковым по общей практике относятся, в первую очередь, болезнь, уход за больным членом семьи, а также нахождение в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы участки референдума. Обращаться в участковую комиссию референдума можно в письменной форме, не позднее двенадцати часов местного времени в день голосования. Участковая комиссия по письменной просьбе, должная организовать голосование в месте вашего пребывания.

Голосование по закону должно быть тайным. Это означает, что никто, даже супруга или лучший друг, не должен видеть заполненный бюллетень участника референдума. Однако, из этого правила существует единственное исключение: если участник референдума не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень (как правило, это лица престарелого возраста, лица с ослабленным зрением), он вправе воспользоваться помощью другого участника референдума, за исключением членов участковой комиссии референдума, наблюдателей. В таком случае этот участник референдума следует в кабину вместе с тем, кому помогает, после извещения комиссии.

Право избирать – конституционное право граждан Республики Казахстан, а не обязанность. Поэтому ответственность (наказание) за отказ идти голосовать не предусмотрена.

Напомним, голосование будет проводиться с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.