Председатель территориальной комиссии референдума в Уральске Мухтар Давлетжанов сообщил, что в состав комиссии входят 130 участковых комиссий, включая 1020 сотрудников. В территориальной комиссии города числятся 7 человек. Составы комиссий были утверждены маслихатом еще в декабре 2023 года.

Шестого октября в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС, а именно «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Председатель территориальной комиссии референдума в Уральске Мухтар Давлетжанов сообщил, что в состав ТРК входят 130 участков, где задействовано 1020 сотрудников. В территориальной комиссии города числятся 7 человек. Составы комиссий были утверждены маслихатом еще в декабре 2023 года. Вся информация о составах и местоположении комиссий доступна на сайте акимата в разделах «Референдум 2024» и «Выборы».

— Важное направление в работе комиссии - это повышение уровня готовности участковых комиссий референдума, недопущение нарушений и ошибок. С момента назначения референдума комиссия города организовала обучение всех членов участковых комиссий, в ходе семинаров рассматривались практические кейсы различных ситуаций на избирательных участках. Были проведены инсценирование дня голосования в форме ролевой игры. Обучение 1020 членов в настоящий момент завершено и все члены комиссий проходят онлайн-тестирование по проверке знаний, организованной центральной комиссией референдума Казахстана. По поручению центральной комиссии референдума особое внимание наши комиссии уделяют раздаче пригласительных. Наша задача дойти до каждого избирателя, донести важность и значимость каждого голоса. Члены комиссий обходят дома и вручают именные пригласительные. Население города, наших избирателей прошу с пониманием и поддержкой отнестись к работе членов наших комиссий и оказывать всяческое содействие, — сказал Мухтар Давлетжанов.

По словам Давлетжанова, в связи с ростом населения созданы пять новых участков в микрорайоне Жулдыз, в 10-м, 6-м микрорайонах и поселке Зачаганск. Все участки оборудованы пандусами и тактильными указателями. В день голосования будут работать 14 инватакси для инвалидов-колясочников, а также привлечены сурдопереводчики. На каждом участке традиционно оборудуются уголки для лиц с инвалидностью, где будут предоставлены шрифт Брайля, аудиоролики и лупа для удобства голосования.

По всем вопросам можно обратиться по тел 24-30-10, 24-40-30 или в колл-центр по номеру 50-02-55.

Напомним, шестого октября, в Казахстане пройдет референдум по вопросу строительства Атомной ЭС в РК.







