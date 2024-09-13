Опрос показал, что 59,5% жителей считают, что строительство атомной электростанции негативно влияет на здоровье человека, а 54,1% отметили отрицательное воздействие на экологию.

Институт комплексных социальных исследований в Астане провел телефонный опрос населения 17 областей и городов республиканского значения по вопросу строительства АЭС. Согласно результатам опроса, 35,6% респондентов заявили, что точно пойдут на выборы, 20,2% сообщили, что, возможно, примут участие. Тех, кто точно не собирается участвовать в референдуме, оказалось 12,2%, а 16,6% опрошенных еще не определились с участием. Также 13,6% впервые узнали о возможном строительстве АЭС, и 1,8% затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос показал, что 59,5% жителей считают, что строительство атомной электростанции негативно влияет на здоровье человека, а 54,1% отметили отрицательное воздействие на экологию. В институте комплексных социальных исследований объясняют такие результаты тем, что с момента появления первых сообщений о возможном строительстве АЭС в интернете начали распространяться различные мнения и опасения относительно рисков подобных проектов.

Опрошенные также попросили предоставить информацию о конкретных мерах безопасности на АЭС. Их больше всего интересовали «Меры предотвращения аварий», «Обращение с радиоактивными отходами» и «Квалификация персонала».

По результатам опроса, 60,4% казахстанцев поддерживают строительство АЭС, 30,1% выступают против, а почти каждый десятый затруднился с ответом. Данные показывают, что общество в целом больше одобряет, чем противостоит строительству атомной станции. Основные беспокойства граждан связаны с безопасностью для здоровья, охраной окружающей среды, техническими аспектами проекта и квалификацией будущих работников АЭС.