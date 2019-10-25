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Социум

Реформа МВД. Сокращены 10,5 тысяч человек

В рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы сокращена численность МВД на 11% или 10 592 человека, сообщает Zakon.kz. В целом предусматривается 9 основных направлений. Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, проведена оптимизация организационно-штатной структуры. - Проведен анализ функций МВД и его ведомств.По результатам упразднены 106 излишних управленческих звеньев и 1 483 руководящие и на 11% сокращена численность МВД (-10 592 ед.), - говорится в документе. Как отмечается, это сэкономило порядка 16 млрд тенге бюджетных средств. В резул
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Реформа МВД. Сокращены 10,5 тысяч человек
В рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы сокращена численность МВД на 11% или 10 592 человека, сообщает Zakon.kz. В целом предусматривается 9 основных направлений.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, проведена оптимизация организационно-штатной структуры. - Проведен анализ функций МВД и его ведомств.По результатам упразднены 106 излишних управленческих звеньев и 1 483 руководящие и на 11% сокращена численность МВД (-10 592 ед.), - говорится в документе. Как отмечается, это сэкономило порядка 16 млрд тенге бюджетных средств. В результате количество полицейских на 100 тыс. населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень (Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340). Также дорожно-патрульная полиция была реорганизована в патрульную. В настоящее время проводится поэтапный перевод должностей сержантского состава строевых подразделений в офицерские. В текущем году переведено 1 916 ед. (ДП Нур-Султана, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей). Остались 2 445 единиц. В рамках второго направления Дорожной карты предусматривается улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Так, сэкономленные и дополнительно выделенные из бюджета средства направлены на дифференцированное повышение зарплаты с 1-го июля 2019 года сотрудникам: - патрульной полиции на 65%; - оперативно-следственных подразделений на 55%; - УИП (ИДН) и преподавателям на 25%; - сотрудникам остальных служб полиции и УИС на 20%. Кроме того, расширен перечень сотрудников, получающих компенсацию за наем (аренду) жилья. Наряду с оперативно-следственными подразделениями этим правом наделены участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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