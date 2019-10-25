Реформа МВД. Сокращены 10,5 тысяч человек

В рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы сокращена численность МВД на 11% или 10 592 человека, сообщает Zakon.kz. В целом предусматривается 9 основных направлений. Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, проведена оптимизация организационно-штатной структуры. - Проведен анализ функций МВД и его ведомств.По результатам упразднены 106 излишних управленческих звеньев и 1 483 руководящие и на 11% сокращена численность МВД (-10 592 ед.), - говорится в документе. Как отмечается, это сэкономило порядка 16 млрд тенге бюджетных средств. В резул