Регистрировать кошек и собак в Казахстане теперь можно по QR-коду

Владельцам домашних животных больше не нужно ждать SMS-код для подтверждения данных. Рассказываем, как теперь проходит процедура постановки питомцев на учет.

В Казахстане упростили процедуру регистрации домашних животных - об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК. Теперь при оформлении питомцев необязательно ждать SMS-подтверждение.

- С 25 ноября 2026 года при регистрации животных реализована возможность подтверждения данных владельца через мобильное приложение eGov Mobile… Нововведение направлено на упрощение процедуры регистрации животных и экономию времени граждан, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Подтвердить свои данные владельцы могут двумя способами:

Через eGov Mobile - достаточно открыть приложение на смартфоне и отсканировать QR-код, после чего ИИН и ФИО автоматически подтянутся в систему без отправки SMS.

Через SMS от 1414 - прежний вариант сохраняется и подойдет тем, у кого нет смартфона.

В комитете отметили, что обновление поможет сэкономить время граждан и сделает регистрацию питомцев более удобной.