В Казахстане упростили процедуру регистрации домашних животных - об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК. Теперь при оформлении питомцев необязательно ждать SMS-подтверждение.
- С 25 ноября 2026 года при регистрации животных реализована возможность подтверждения данных владельца через мобильное приложение eGov Mobile… Нововведение направлено на упрощение процедуры регистрации животных и экономию времени граждан, - говорится в пресс-релизе ведомства.
Подтвердить свои данные владельцы могут двумя способами:
- Через eGov Mobile - достаточно открыть приложение на смартфоне и отсканировать QR-код, после чего ИИН и ФИО автоматически подтянутся в систему без отправки SMS.
- Через SMS от 1414 - прежний вариант сохраняется и подойдет тем, у кого нет смартфона.
В комитете отметили, что обновление поможет сэкономить время граждан и сделает регистрацию питомцев более удобной.