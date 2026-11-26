В ЗКО судят продавца дверей, задолжавшего клиентам из шести городов более 25 млн тенге

Пятнадцать покупателей оплатили межкомнатные двери и мебель, но так и не дождались доставки. На сторону граждан встал департамент торговли и защиты прав потребителей.

В Специализированном межрайонном экономическом суде Западно-Казахстанской области рассматривают иск в защиту прав 15 потребителей. Обращение в суд направил профильный департамент после многочисленных жалоб граждан.

- Пострадавшими оказались жители не только Уральска, но и Астаны, Алматы, Атырау, Кызылорды и Караганды. В 2025-2026 годах все они заказали у одного предпринимателя межкомнатные двери и мебель, полностью и вовремя оплатив покупки. Однако в оговоренные сроки свой товар люди так и не получили, а деньги продавец до сих пор не вернул, - пояснили в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

В ведомстве напоминают, что такие действия нарушают сразу несколько норм законодательства:

Закон "О защите прав потребителей" (ст. 7 и ст. 24) гарантирует покупателям защиту их интересов и обязывает продавца полностью возместить убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств.

Гражданский кодекс РК (ст. 272) прямо требует, чтобы любые договорные обязательства исполнялись надлежащим образом и в установленный срок.

Государственный орган потребовал через суд обязать предпринимателя вернуть покупателям все заплаченные ими средства - в общей сложности это более 25 миллионов тенге.

В ведомстве пообещали обязательно сообщить потребителям о том, какое решение в итоге вынесет суд.