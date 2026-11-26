Как выбрать сладкие и сочные мандарины: простые признаки, которые помогут не ошибиться

При покупке мандаринов не стоит ориентироваться только на насыщенный оранжевый цвет кожуры. Даже красивые и спелые на вид фрукты могут оказаться кислыми, сухими или содержать слишком много косточек. Однако есть несколько простых признаков, которые помогут выбрать более сладкие и сочные плоды, передает МойГород.

О том, на что обращать внимание при покупке цитрусовых, рассказало венгерское издание Egészség Kalauz. По словам авторов материала, значение имеют не только внешний вид и сорт мандаринов, но и их вес, состояние кожуры и даже способ продажи.

Какие мандарины обычно самые сладкие

В первую очередь стоит обратить внимание на сорт фруктов. Одним из удачных вариантов считаются клементины и сатсума.

Клементины отличаются приятным сладким вкусом, легко чистятся и обычно содержат мало косточек. Сатсума, в свою очередь, известна сочной мякотью и практически полным отсутствием семян.

При покупке можно поискать на этикетке обозначения Clementine, Satsuma или Seedless. Последняя отметка указывает на то, что фрукты не содержат косточек.

Как определить сочность мандарина по весу

Один из самых простых способов выбрать сочный фрукт — сравнить несколько мандаринов примерно одинакового размера.

Если взять два плода одинаковой величины, более тяжелый, скорее всего, окажется сочнее, поскольку в нем содержится больше влаги. Слишком легкие мандарины могут быть сухими из-за потери жидкости.

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Также важно осмотреть кожуру. Она должна быть целой и упругой. От фруктов с мягкими поврежденными участками, следами гниения или плесени лучше отказаться.

Почему яркий цвет кожуры не гарантирует сладость

Многие покупатели считают, что самые оранжевые мандарины обязательно будут наиболее спелыми и сладкими. Однако это не совсем так. Цвет кожуры зависит не только от зрелости плода, но и от сорта, а также условий выращивания.

Поэтому мандарины с небольшими зелеными участками тоже могут оказаться сладкими. Не стоит судить о вкусе исключительно по форме: идеально круглые фрукты не обязательно лучше слегка приплюснутых.

Отдельное внимание следует уделить упаковке. Мандарины нередко продают в оранжевых или красных сетках, которые визуально делают плоды более яркими и привлекательными.

Если есть возможность, лучше выбирать фрукты на развес. Так можно осмотреть каждый мандарин, сравнить его вес и отложить поврежденные экземпляры. Если же вы покупаете фасованные плоды, обязательно проверьте нижнюю часть упаковки: там могут находиться помятые или уже испорченные фрукты.

Станут ли кислые мандарины слаще дома

Распространено мнение, что слегка кислые мандарины можно оставить на кухонном столе на несколько дней, чтобы они дозрели и стали слаще. Однако цитрусовые в этом отношении отличаются от бананов, груш и авокадо.

После сбора урожая мандарины практически не накапливают дополнительный сахар. Поэтому рассчитывать, что кислый фрукт через несколько дней станет сладким, не стоит.

Что делать, если вы купили кислые мандарины

Отказываться от менее сладких фруктов необязательно. Если мандарины хранились в холодильнике, можно достать их примерно за час до употребления.

При комнатной температуре аромат цитрусовых становится более выраженным, а вкус может восприниматься приятнее. При этом содержание сахара во фрукте не изменится.

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Еще один вариант — сочетать кислые мандарины с более сладкими плодами, например бананами, спелыми грушами или яблоками. Так можно сбалансировать вкус фруктового салата без добавления сахара.

Кисловатые мандарины также подойдут для приготовления каши, натурального йогурта, заправок для салатов и выпечки.

Где лучше хранить мандарины: в холодильнике или на кухне

Способ хранения зависит от того, как скоро вы планируете съесть фрукты.

Если мандарины будут использованы в ближайшие несколько дней, их можно оставить при комнатной температуре. Для этого лучше выбрать прохладное, хорошо проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Если же вы купили большое количество цитрусовых, лучше убрать их в отделение для фруктов и овощей холодильника. При подходящих условиях мандарины могут сохранять качество до двух-трех недель. Однако конкретный срок зависит от свежести плодов и их сорта на момент покупки.

Не рекомендуется хранить фрукты в герметичных полиэтиленовых пакетах: скопившаяся внутри влага может способствовать появлению плесени. Периодически проверяйте запасы и сразу убирайте мандарины, которые начали портиться.

Мыть цитрусовые перед хранением не нужно. Достаточно сделать это непосредственно перед употреблением.

Нужно ли удалять белые волокна из мандаринов

Многие стараются тщательно очищать дольки от тонких белых нитей, однако делать это необязательно. Белые волокнистые части являются естественной частью фрукта и полностью съедобны.

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Поэтому их можно спокойно оставлять на дольках и есть вместе с мякотью.