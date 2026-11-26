За задержку заселения - комплимент, в номерах - ежедневная уборка: в Казахстане введут единый стандарт для отелей

Единый национальный стандарт гостиничного обслуживания начнет действовать в Казахстане с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Документ "Туризм и сопутствующие услуги. Гостиницы. Требования к услугам" разработали на базе международного стандарта ISO 22483:2020. Его уже утвердил председатель Комитета технического регулирования и метрологии.

- КазСтандарт разработал его для отелей любой категории. Документ охватывает все этапы поездки - от бронирования номера до выезда из гостиницы, - отметили в ведомстве.

Согласно новым правилам, отели обязаны соблюдать целый ряд требований к сервису и безопасности:

Прозрачное бронирование. Ещё до оплаты постоялец должен четко знать итоговую стоимость проживания, размер предоплаты и условия отмены брони. На обработку заявки гостинице дается не больше суток.

Ещё до оплаты постоялец должен четко знать итоговую стоимость проживания, размер предоплаты и условия отмены брони. На обработку заявки гостинице дается не больше суток. Компенсация за ожидание. Отели сами назначают часы заезда и выезда, но стандарт рекомендует начинать заселение не позже 14:00, а расчетный час устанавливать не раньше 12:00. Если к моменту заезда номер ещё не убрали, персонал обязан бесплатно принять багаж на хранение и предложить гостю комплимент от заведения - например, угостить чаем.

Отели сами назначают часы заезда и выезда, но стандарт рекомендует начинать заселение не позже 14:00, а расчетный час устанавливать не раньше 12:00. Если к моменту заезда номер ещё не убрали, персонал обязан бесплатно принять багаж на хранение и предложить гостю комплимент от заведения - например, угостить чаем. Вода, уборка и питание. Питьевая вода в отеле должна быть доступна круглые сутки. Занятые номера полагается убирать каждый день, но без согласия постояльца или при табличке "Не беспокоить" заходить в комнату запрещено. Если в ресторане гость предупредит о пищевой аллергии, повара должны подсказать состав еды и по возможности предложить хотя бы одно безопасное блюдо.

Питьевая вода в отеле должна быть доступна круглые сутки. Занятые номера полагается убирать каждый день, но без согласия постояльца или при табличке "Не беспокоить" заходить в комнату запрещено. Если в ресторане гость предупредит о пищевой аллергии, повара должны подсказать состав еды и по возможности предложить хотя бы одно безопасное блюдо. Безопасность и страховка. Персонал обязан выставлять знаки на мокром полу, а у бассейнов - указывать глубину, правила ныряния и наличие спасателя. Сотрудников обучат базовым приемам реанимации, а саму гостиницу обяжут застраховать гражданско-правовую ответственность.

- Такой подход помогает гостинице оценивать качество не по отдельным эпизодам, а по всему процессу обслуживания, - подчеркнули в Минторговли.

Также в документе прописаны нормы гигиены, работы с жалобами (каждое устное или письменное обращение отель обязан зафиксировать и отчитаться о принятых мерах) и критерии, по которым руководители смогут оценивать работу персонала.