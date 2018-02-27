Реконструкция терминала аэропорта в Уральске начнется летом 2018 года

Срок сдачи в эксплуатацию обновленного аэровокзала планируется на вторую половину 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации, которая будет готова во второй половине 2018 года. Как сообщили в НК СПК "Орал", планируется увеличить площадь участка под терминалом до 0,7 гектара. - Площадь терминала после реконструкции составит 5 тысяч квадратных метров. Также планируется увеличить мощность аэровокзала до 400 человек в час и увеличить пассажиропоток до 320 тысяч человек в год, - заявили в НК СПК "Орал"