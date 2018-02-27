Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Реконструкция терминала аэропорта в Уральске начнется летом 2018 года

Срок сдачи в эксплуатацию обновленного аэровокзала планируется на вторую половину 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации, которая будет готова во второй половине 2018 года. Как сообщили в НК СПК "Орал", планируется увеличить площадь участка под терминалом до 0,7 гектара. - Площадь терминала после реконструкции составит 5 тысяч квадратных метров. Также планируется увеличить мощность аэровокзала до 400 человек в час и увеличить пассажиропоток до 320 тысяч человек в год, - заявили в НК СПК "Орал"
gorod
Реконструкция терминала аэропорта в Уральске начнется летом 2018 года
Срок сдачи в эксплуатацию обновленного аэровокзала планируется на вторую половину 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" На сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации, которая будет готова во второй половине 2018 года. Как сообщили в НК СПК "Орал", планируется увеличить площадь участка под терминалом до 0,7 гектара. - Площадь терминала после реконструкции составит 5 тысяч квадратных метров. Также планируется увеличить мощность аэровокзала до 400 человек в час и увеличить пассажиропоток до 320 тысяч человек в год, - заявили в НК СПК "Орал". Также в социально-предпринимательской корпорации отметили, что проведение строительно-монтажных работ и модернизация запланирована на весна 2018 года - лето 2019 года. Нужно отметить, что международный аэропорт был построен в 1979 году и с тех пор ремонт терминала не производился. В 2015 году была реконструирована взлетно-посадочная полоса.  
аэропорт реконструкция

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article