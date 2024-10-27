Реконструкцию участка трассы ЗКО за 8,3 млрд тенге завершат в этом году

Реконструкцию 50 километров автодороги Барбастау — Акжайык — Индер за 8,3 млрд тенге завершат в ноябре этого года.

Руководитель управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев пояснил, что общая протяженность автомобильных дорог области составляет 6 183 километра, из них республиканского значения — 1 349 километров, местного значения — 4 834 километров.

— В 2024году в области в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», а также программы «Ауыл – Ел бесігі» запланирован ремонт свыше 642 километров дорог всех значений на общую сумму 91,6 миллиарда тенге. В области по автодорогам областного и районного значения реализуются 50 проектов на общую сумму 36,2 миллиарда тенге, ремонтом охвачено 328,5 километров. Из них проведут реконструкцию на 36,5 километрах, капитально отремонтируют 130 километров и сделают средний ремонт 162 километров, — пояснил спикер.

По словам Марата Куаншалиева на дорогах областного значения проводят реконструкцию участков трёх трасс в ЗКО.

— Реконструкцию автодороги Барбастау — Акжайык — Индер (43-93 км) запланировано на ноябрь этого года. Общая протяженность составляет 50 километров. Объект является переходящим с 2021 года, его стоимость составила 8,3 миллиарда тенге. В этом году для завершения объекта выделили 3,2 миллиарда тенге. До 2024 года были выполнены выполнили работы по укладке 43 километров асфальтобетонного покрытия, — рассказал руководитель управления.

Также он отметил, что реконструкцию 71 километра автодороги Бурлин — Аксай — Жымпиты (68-139 км) за 27,5 миллиарда тенге и реконструкцию 61 километра автодороги Чапаев — Жангала — Сайхин (130-191 км) за 18,8 миллиарда тенге завершат в 2025 году.