Рекордную сумму выделят из бюджета ЗКО для микрокредитования сельчан

4 млрд тенге планируют выделить власти области на развитие массового предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в городе Уральск и Аксай предусмотрено 671 млн тенге. По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бакдаулета ИБРАИМОВА, за последние два года отмечается увеличение количества предпринимателей в селах. - В 2017 году на грантовое финансирование было выделено 47 млн тенге. В 2018 году планируе