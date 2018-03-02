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Социум

Рекордную сумму выделят из бюджета ЗКО для микрокредитования сельчан

4 млрд тенге планируют выделить власти области на развитие массового предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в городе Уральск и Аксай предусмотрено 671 млн тенге. По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бакдаулета ИБРАИМОВА, за последние два года отмечается увеличение количества предпринимателей в селах. - В 2017 году на грантовое финансирование было выделено 47 млн тенге. В 2018 году планируе
gorod
Рекордную сумму выделят из бюджета ЗКО для микрокредитования сельчан
4 млрд тенге планируют выделить власти области на развитие массового предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в городе Уральск и Аксай предусмотрено 671 млн тенге. По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бакдаулета ИБРАИМОВА, за последние два года отмечается увеличение количества предпринимателей в селах. - В 2017 году на грантовое финансирование было выделено 47 млн тенге. В 2018 году планируется в разы увеличить сумму микрокредитования в селах. Сейчас мы уже готовим дополнительную заявку на 1,3 млрд тенге. Эта сумма ранее уже была одобрена министерством финансов, - пояснил Бакдаулет ИБРАИМОВ. В прошлом году из республиканского бюджета на микрокредитования в районах было выделено 1,6 млрд тенге, в Уральске и Аксае - 852 млн тенге. Также Бакдаулет ИБРАИМОВ отметил, что всего в 2017 году было выдано 28 микрокредитов, половина из которых начинающие предприниматели.  
Бюджет Кредит

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