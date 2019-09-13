Бассейн «Жайык самалы» находится в 6 микрорайоне, там занимаются как дети, так и взрослые. По словам жительницы города Айсауле, её сын второй год занимается плаванием в этом бассейне, и они очень обрадовались, когда узнали, что в здании будет проведен капитальный ремонт. — Раньше здание было в плохом состоянии, кое-где оно даже разрушалось, был неприятный запах, в раздевалках и в душевых была сырость. Мы обрадовались, когда узнали, что в нашем бассейне сделают ремонт. В апреле начали и обещали закончить в начале сентября. Но, как мы видим, об окончании работ и речи не может быть. Окон нет, плитка уложена не везде, стройматериалы только начали привозить. Более того, у меня вызывает сомнение и качество проводимых работ, какие материалы они используют — тоже не ясно, — говорит женщина. Выяснилось, что подрядчиком ремонтных работ является компания из города Актобе ТОО «КварцСпецСервис». Как рассказал начальник участка Бакберген Шуйншалин, на капремонт объекта было выделено 180 млн тенге. Заказчиком является управление физической культуры и спорта ЗКО. — Мы приступили к капитальному ремонту в мае этого года и планировали закончить в сентябре. Но сейчас мы выполняем работу, которая не предусмотрена в смете. Из-за этого немного не укладываемся в срок, поэтому попросили дополнительное время. Мы закупаем такое оборудование, которое в Казахстане не производится. Дозаторные установки, система очистки бассейна, система вентиляции, слив бассейна, хлораторы, оборудование для откачки воды, терморегуляторы, насосы привозим из Швеции, Италии, Польши, России. Профлист определенной толщины нам пришлось заказывать из Самары. Объект мы должны были сдать в конце сентября, но мы попросили дополнительно еще две недели и в конце сентября мы сдадим объект, как говорится, «под ключ». На всю работу нам было выделено 180 миллионов тенге. В эту сумму входят только ремонтные работы, оборудование для фитнес-зала мы закупать не будем. На участке трудятся 30 рабочих. Основная работа уже закончена, на трех тысячах квадратных метрах положили плитку, поменяли крышу, окна, двери, — рассказал Бакберген Шуйншалин. В управлении физической культуры и спорта заявили, что на капитальный ремонт бассейна «Жайык самалы» было выделено более 185 млн тенге, что на эти средства подрядчик закупит оборудование для фитнес-зала, а главное сроки сдачи капитально отремонтированного бассейна затягиваются до конца октября. — Во время капитального ремонта проводилась работа по замене окон, плиток, кровли, вентиляции, во дворе кладут брусчатку, ведут покраску и так далее. Сейчас подрядчик немного отстает от графика и попросил дополнительное время. Они увеличили количество рабочих. Точную дату озвучить не могу, предположительно объект будет сдан в конце октября либо в начале ноября. Всего было выделено более 185 миллионов тенге и на данный момент освоено более 55 миллионов тенге. На данный момент завершено 50% всех ремонтных работ, — рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Женис Нигметуллин. Стоит отметить, что здание было построено в 2004 году и с тех пор капитальный ремонт не проводился. — До сегодняшнего дня состояние бассейна было плачевным. Проводился лишь текущий ремонт. Одновременно в зале могут заниматься 60 человек. Кроме основного зала там предусмотрены раздевалки, трибуны, фитнес-зал, сауна для спортсменов, душевые, котельная, офисные помещения. Все необходимое оборудование подрядчик будет закупать на выделенные средства, в том числе и для фитнес-зала, — рассказал Женис Нигметуллин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.