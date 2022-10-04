– Вместе с тем ведётся ремонт дорог в районе Птицефабрики. Жители давно просили отремонтировать дороги. Планируется отремонтировать дорогу, по которой ездит маршрут №3. Общая протяженность составляет 4,7 километра, стоимость проекта - 230 миллионов тенге, - рассказали в городском акимате.

Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима города, дорожно-ремонтные работы ведутсяи запланированы они на три года. Общая протяженность составляет 44,2 километра. Подрядчиком является АО «Уральскводстрой». Стоимость проекта - 3,1 миллиард тенге. В этом году асфальтом покрывают 20 улиц. Всего в микрорайоне Сарыарка до 2023 года планируют построить дороги на 50 улицах. Кроме этогоидёт ремонт улиц 25-ой Чапаевской дивизии, Мусагалиева и Даукара батыра. Общая протяжённость составляет два километра, подрядчик - ТОО «Ануш курылыс». Ремонтные работы окончены на 95%.К слову, в городе продолжается ремонт улиц Литейная, Гаврилова и Первомай в посёлке Деркул, а также улиц Кажымукан, Малина в районе Старого аэропорта, улицы Мусиной и реконструкция дорог по улицам Молдавская и Арал. Капитальный ремонт ведётся по улицам Громова, Полевая и Казталовская. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.