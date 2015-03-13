Рене Зеллвегер вернула прежнее лицо после неудачной пластики

Ранее известная актриса шокировала своих поклонников неузнаваемой внешностью. Известная голливудская актриса Рене Зеллвегер вернула своё прежнее лицо: придя на показ коллекции Miu Miu в Париже звезда выглядела как и раньше. Вероятно, она исправила неудачную пластику, которая изменила её до неузнаваемости и шокировала поклонников кинодивы. Напомним, что прошлой осенью фотографии Рене, опубликованные журналом Elle, вызвали бурю критики в Сети. Многие тогда назвали актрису "совсем другим человеком", а специалисты заявили, что, скорее всего, она сделала операцию на веках (блефаропластику), использ