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Шоу-бизнес

Рене Зеллвегер вернула прежнее лицо после неудачной пластики

Ранее известная актриса шокировала своих поклонников неузнаваемой внешностью. Известная голливудская актриса Рене Зеллвегер вернула своё прежнее лицо: придя на показ коллекции Miu Miu в Париже звезда выглядела как и раньше. Вероятно, она исправила неудачную пластику, которая изменила её до неузнаваемости и шокировала поклонников кинодивы. Напомним, что прошлой осенью фотографии Рене, опубликованные журналом Elle, вызвали бурю критики в Сети. Многие тогда назвали актрису "совсем другим человеком", а специалисты заявили, что, скорее всего, она сделала операцию на веках (блефаропластику), использ
gorod
Рене Зеллвегер вернула прежнее лицо после неудачной пластики
f32226d5_1
f32226d5_1
Ранее известная актриса шокировала своих поклонников неузнаваемой внешностью. Известная голливудская актриса Рене Зеллвегер вернула своё прежнее лицо: придя на показ коллекции Miu Miu в Париже звезда выглядела как и раньше. Вероятно, она исправила неудачную пластику, которая изменила её до неузнаваемости и шокировала поклонников кинодивы. Напомним, что прошлой осенью фотографии Рене, опубликованные журналом Elle, вызвали бурю критики в Сети. Многие тогда назвали актрису "совсем другим человеком", а специалисты заявили, что, скорее всего, она сделала операцию на веках (блефаропластику), использовала ботокс, а также "подправила" губы и щеки. Сильнее всего изменились глаза Зеллвегер - они стали более открытыми и лишились своего "фирменного" прищура.
Рене Зеллвегер до и после пластики.
Рене Зеллвегер до и после пластики.
 Рене Зеллвегер до и после пластики.
Рене Зеллвегер в октябре 2014 года (слева) и в марте 2015 года (справа).
Рене Зеллвегер в октябре 2014 года (слева) и в марте 2015 года (справа).
 Рене Зеллвегер в октябре 2014 года (слева) и в марте 2015 года (справа). После этого актриса на долгое время исчезла из поля зрения журналистов. Добавим также, что ранее Зеллвегер заявляла, что не пользовалась услугами пластических хирургов, а свои изменения во внешности объяснила новым образом жизни. "Я пришла к спокойной жизни, позволяющей заниматься домом, любить, учиться чему-то, развиваться творчески и становиться самой собой. Люди просто не знают меня такой. Да, возможно, я изменилась. Но кто не меняется, становясь старше? Я другая. Я счастлива", - говорила тогда она. Источник: topnews.ru

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