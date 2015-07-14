Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Рэпер 50 cent объявил себя бонкротом

Кертис Джеймс Джексон III, более известный в мире как рэпер 50 Cent, подал иск о банкротстве в соответствии с законодательством США сообщает ТопНьюс. Исполнитель Кертис Джеймс Джексон III, более известный как рэпер 50 Cent, подал в суд документы о защите от кредиторов согласно закону о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal. Так, по данным судебных документов, поданных в суд города Хартфорд (штат Коннектикут), как активы, так и долги 50 Cent оцениваются от 10 до 50 миллионов долларов.Отметим, что в соответствии с 11-й статьей Кодекса о банкротстве США во вре
gorod
Рэпер 50 cent объявил себя бонкротом
84762972_1
84762972_1
Кертис Джеймс Джексон III, более известный в мире как рэпер 50 Cent, подал иск о банкротстве в соответствии с законодательством США сообщает ТопНьюс. Исполнитель Кертис Джеймс Джексон III, более известный как рэпер 50 Cent, подал в суд документы о защите от кредиторов согласно закону о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal. Так, по данным судебных документов, поданных в суд города Хартфорд (штат Коннектикут), как активы, так и долги 50 Cent оцениваются от 10 до 50 миллионов долларов.Отметим, что в соответствии с 11-й статьей Кодекса о банкротстве США во время банкротства частное лицо может продолжать свою деятельность и получать защиту от требований кредиторов, передает LifeNews. Между тем музыкант объявил о банкротстве через несколько дней после того, как суд оштрафовал его на 5 миллионов долларов в пользу Ластонией Левистон, интимную запись которой он без разрешения выложил в сеть, снабдив своим комментарием.По данным СМИ, 50 Сent купил видео у ее бойфренда — рэпера Рика Росса. Самма Ластония Левистон подала иск против артиста в 2009 году. Она утверждала, что 50 Cent специально поиздевался над ней. Напомним, излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article