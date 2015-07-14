Рэпер 50 cent объявил себя бонкротом

Кертис Джеймс Джексон III, более известный в мире как рэпер 50 Cent, подал иск о банкротстве в соответствии с законодательством США сообщает ТопНьюс. Исполнитель Кертис Джеймс Джексон III, более известный как рэпер 50 Cent, подал в суд документы о защите от кредиторов согласно закону о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal. Так, по данным судебных документов, поданных в суд города Хартфорд (штат Коннектикут), как активы, так и долги 50 Cent оцениваются от 10 до 50 миллионов долларов.Отметим, что в соответствии с 11-й статьей Кодекса о банкротстве США во вре