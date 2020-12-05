Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО

В Уральске состоялось презентация республиканского проекта «Халық үні» («Голос народа») и прием граждан по личным вопросам. В мероприятии приняли участие автор проекта "Халық үні", член Национального совета общественного доверия при президенте РК, эксперт по правам человека Айман Умарова, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, заместитель председателя комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбол Серикбеков, исполнительный директор ОФ Altyn Qyran Foundation Максутбек Айтмаганбет, президент ОФ Human Rights
gorod
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
В Уральске состоялось презентация республиканского проекта «Халық үні» («Голос народа») и прием граждан по личным вопросам.
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
В мероприятии приняли участие автор проекта "Халық үні", член Национального совета общественного доверия при президенте РК, эксперт по правам человека Айман Умарова,  председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, заместитель председателя комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбол Серикбеков, исполнительный директор ОФ Altyn Qyran Foundation Максутбек Айтмаганбет, президент ОФ Human Rights Lawyers Ляззат Ракишева, а также представители гражданского общества и местных государственных органов, жители города. В ходе презентации о целях и  об основных задачах проекта рассказала автор проекта Айман Умарова. По ее словам, он направлен на выстраивание безбарьерной коммуникации между государством и обществом. - Наша задача оперативное решение социальных и правовых вопросов граждан. Президент предложил концепцию  "Слышащего государства". Мы поддерживаем инициативу и вносим свою лепту в реализацию данной концепции. Нам предстоит не просто установить обратную связь с гражданами, но и показать прозрачность деятельности госорганов, разъяснить ход государственной политики в различных сферах жизнедеятельности. Мы стали свидетелями различных проблем, которые годами не рашаются. Но они решаемые. Они решаются совместными усилиями общественности и государственных органов, - отметила А. Умарова. Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Нурбол Серикбеков в своем выступлении отметил важность реализации проекта  "Халық үні" и роль гражданской активности в решении социально значимых проблем общества. По словам президента ОФ «Human Rights Lawyers» Ляззат Ракишевой, в целом, в обработку рабочей группы от жителей Западно-Казахстанской области поступило более 50 обращений. Жители обратились по вопросам ремонта автомобильных дорог, обеспечения питьевой водой населенных пунктов, установки мобильной и интернет-связи отдаленных поселков ЗКО, участия в жилищных программах, оказания социальных услуг людям с ограниченными возможностями, несогласия с решением суда и правоохранительных органов, решение земельных вопросов и т.д. Некоторым даны ответы на месте, а по содержанию сложные проблемы и вопросы войдут в протокол для дальнейшего решения с участием центральных государственных и правоохранительных органов. Напомним, в рамках поездки ЗКО участники проекта провели встречи с жителями Бурлинского,  Шынгырлауского и Байтерекского районов, а также города Уральска. Ранее рабочая группа побывала в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА

Читайте также

Новости партнёров