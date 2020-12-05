Республиканский проект «Халық үні» презентован общественности ЗКО

В Уральске состоялось презентация республиканского проекта «Халық үні» («Голос народа») и прием граждан по личным вопросам. В мероприятии приняли участие автор проекта "Халық үні", член Национального совета общественного доверия при президенте РК, эксперт по правам человека Айман Умарова, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, заместитель председателя комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбол Серикбеков, исполнительный директор ОФ Altyn Qyran Foundation Максутбек Айтмаганбет, президент ОФ Human Rights