Незабываемый новый год устроили своим посетителям в ресторане "VinoGrad". Подробней о проведении сказочной новогодней ночи удалось узнать корреспонденту портала «Мой город». DSC_0103 Каждый из нас наверняка мечтал не просто отметить новый год за празднично накрытым столом, в окружении друзей и родных, но и получить незабываемые впечатления и заряд энергии, которого хватило бы надолго. Ведь не зря гласит народная мудрость: «Как новый год встретишь - так и проведешь». А по тому для своих посетителей руководство модного и стильного ресторана "VinoGrad" устроило настоящий праздник с довольно насыщенной шоу-программой и морем призов. DSC_0111 Действительно"VinoGrad"-ая ночь, удалась на славу, так в атмосфере удивительной и тёплой обстановки прошла красочная шоу программа, с участием талантливых уральских артистов.
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Не забыли сотрудники ресторана и о том, что в новогоднюю ночь, принято дарить подарки. Специально для своих посетителей они провели розыгрыши различных призов. Чего здесь только не было, от предметов быта до бытовой техники. DSC_0867 Самый главный приз - путевку в ОАЭ выиграла посетительница с красивым именем Каламкас. Девушка призналась, что такого подарка на Новый год она еще не получала. - Я просто не верю, что так бывает, - делится впечатлениями Каламкас. - Вот это действительно настоящее чудо, выиграть путевку да еще на двоих. Теперь могу отдохнуть на берегу теплого моря, обязательно возьму с собой свою лучшую подругу. Спасибо администрации ресторана"VinoGrad" за такой чудесный подарок. Желаю вам процветания и долголетия. DSC_0986 - Очень приятно, что у нас была возможность не просто встретить новый год за вкусным столом, но и действительно отдохнуть всей душой, - призналась одна из посетительниц. - Великолепная программа, море позитива, прекрасная кухня. В общем, отдых устроили нам на пять с плюсом. Буду знать, где теперь могу хорошо отдохнуть и провести время. DSC_0262 Между тем, новогодние торжества еще не окончены и ресторан "VinoGrad" приглашает всех новых и постоянных гостей отметить 13 января Старый Новый Год. Вас ожидает веселая шоу-программа с участием замечательного ведущего Сергея Жужи.