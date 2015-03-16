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Шоу-бизнес

Рианна — первая темнокожая, ставшая лицом Dior

Источник фото: Социальные сети Известная певица Рианна встала на одну ступень с Дженнифер Лоуренс и Марион Котийяр сообщает super.ru. 27-летняя девушка снялась в главной роли рекламной кампании культовой марки Dior. Так, R'n'B звезда появится в четвертом эпизоде серии короткометражек Secret Garden. Уже по традиции видеоролик, посвященный новой коллекции Модного дома, был снят на фоне величественных красот Версаля. Автором видеоролика и фотографий стал глянцевый гуру Стивен Кляйн. Напомним, что до этого лицами культового бренда становились такие топ-модели, как россиянка Дарья Срокоус, аргентин
gorod
Рианна — первая темнокожая, ставшая лицом Dior
Источник фото: Социальные сети
Источник фото: Социальные сети
 Источник фото: Социальные сети Известная певица Рианна встала на одну ступень с Дженнифер Лоуренс и Марион Котийяр сообщает super.ru. 27-летняя девушка снялась в главной роли рекламной кампании культовой марки Dior. Так, R'n'B звезда появится в четвертом эпизоде серии короткометражек Secret Garden. Уже по традиции видеоролик, посвященный новой коллекции Модного дома, был снят на фоне величественных красот Версаля. Автором видеоролика и фотографий стал глянцевый гуру Стивен Кляйн. Напомним, что до этого лицами культового бренда становились такие топ-модели, как россиянка Дарья Срокоус, аргентинка Мелисса Стасюк и китаянка Сяо Вэнь Ю. Рианна же стала первой темнокожей девушкой, представляющей марку Dior.

rihanna-dior-resort2015
rihanna-dior-resort2015

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