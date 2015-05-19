Рианна снялась в мини-фильме Dior

Певица стала главным героем ежегодного ролика Secret Garden — Versailles сообщает SUPER Модный дом Dior сегодня опубликовал новый мини-фильм Secret Garden — Versailles, главную роль в котором сыграла барбадосская R&B певица Рианна. Известный своим нестандартным подходом к делу дизайнер марки Раф Симонс в этом году решил изменить концепцию ролика и пригласил в проект вместо моделей скандальную исполнительницу. Так, в четвертой части видео поп-дива сместила с главной роли россиянку Дарью Строкоус, которая в течение нескольких лет была одной из главных муз Симонса наравне с аргентинской моделью М