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Шоу-бизнес

Рианна закрутила роман с нападающим футбольного клуба «Реал Мадрид»

Певица проводит вечера в компании Карима Бензема сообщает SUPER. Рианна, в последнее время не дававшая таблоидам поводов для обсуждения ее личной жизни, была поймана папарацци с новым бойфрендом. Избранником 27-летней сладкоголосой певицы на этот раз стал не рэпер, а звезда мирового футбола — 27-летний Карим Бензема. Нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции проводит вечера вместе с Рианной. Для встреч пара выбирает неприметные забегаловки, где встречается с наступлением сумерек. По словам инсайдеров, влюбленные усердно скрывают свои отношения уже на протяжении нескольких месяцев. Источ
gorod
Рианна закрутила роман с нападающим футбольного клуба «Реал Мадрид»
Певица проводит вечера в компании Карима Бензема сообщает SUPER. Рианна, в последнее время не дававшая таблоидам поводов для обсуждения ее личной жизни, была поймана папарацци с новым бойфрендом. Избранником 27-летней сладкоголосой певицы на этот раз стал не рэпер, а звезда мирового футбола — 27-летний Карим Бензема. Нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции проводит вечера вместе с Рианной. Для встреч пара выбирает неприметные забегаловки, где встречается с наступлением сумерек. По словам инсайдеров, влюбленные усердно скрывают свои отношения уже на протяжении нескольких месяцев.
Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
 Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
 Источник фото: Splash   Примечательно, что знакомство Рианны и Карима Бензема случилось на просторах Интернета. Будучи страстной поклонницей футбола, девушка активно поддерживала свою любимую сборную Бразилии на просторах «Твиттера» во время чемпионата мира — 2014. Несмотря на свою преданность одной команде, Рианна смотрела и игры других. Именно во время просмотра матча Германия — Франция певица отметила для себя нападающего Карима Бензема. После выхода Франции из чемпионата Рианна не смогла не поддержать понравившегося игрока. «Карим Бензема, я чувствую твою боль», — написала пост исполнительница песни Bitch Better Have My Money. По словам приближенных пары, именно с этого момента Рианна и Карим Бензема начали близко общаться. Напомним, что личная жизнь Рианны всегда богата на события. В 2009 году между ней и ее парнем — певцом Крисом Брауном — произошел конфликт, закончившийся рукоприкладством со стороны рэпера. После скандала пара разошлась, но уже спустя три года звезды возобновили отношения. Однако попытка вернуть отношения снова закончилась разрывом: возлюбленные расстались меньше чем через год. В прошлом году Рианна несколько месяцев встречалась с певцом Дрейком, отношения с которым закончились так же внезапно, как и начались.
Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
 Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
Источник фото: Splash
 Источник фото: Splash  

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