Рианна закрутила роман с нападающим футбольного клуба «Реал Мадрид»

Певица проводит вечера в компании Карима Бензема сообщает SUPER. Рианна, в последнее время не дававшая таблоидам поводов для обсуждения ее личной жизни, была поймана папарацци с новым бойфрендом. Избранником 27-летней сладкоголосой певицы на этот раз стал не рэпер, а звезда мирового футбола — 27-летний Карим Бензема. Нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции проводит вечера вместе с Рианной. Для встреч пара выбирает неприметные забегаловки, где встречается с наступлением сумерек. По словам инсайдеров, влюбленные усердно скрывают свои отношения уже на протяжении нескольких месяцев. Источ